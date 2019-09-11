對於外界質疑高鐵延長到屏東不符效益，行政院長蘇貞昌今天表示，國家建設考慮的不只是什麼時候回本，而是在於建設是不是公平對待國人，是不是對於區域平衡、國家、提升國力有幫助。

蘇貞昌指出，高鐵延伸屏東是希望推動西部高鐵、東部快鐵的最重要關鍵，因為沒有屏東就沒有台東，把它整個連結起來，才能讓台灣整個軌道建設升級，讓台灣國力更加向上提升，更有競爭力，才有在世界一席之地。

蘇貞昌強調，計算交通不能只有算絕對行車時間，還要注意到等車、轉車種種不方便的時間。當年鐵路電氣化就是只到高雄，第一條高速公路就只到鳳山，國民黨執政時候就一直是重北輕南，建設都以高屏溪為界。就連通車12年的高鐵，當年國民黨也是說這是廢鐵，還發起拒搭高鐵運動，結果今天高鐵一天載客18.2萬人，已經12年了，也應該讓高鐵延伸到屏東，讓西部高鐵、東部快鐵，早一點讓整體軌道運輸提升。

至於有學者認為應把這筆錢用在接駁的台鐵升級，蘇貞昌說，這要問問屏東人，只要問問搭高鐵的人就知道，當然可以有各種設計，但是屏東等高鐵已經12年了，政府很努力，這幾年來開始有年度歲計賸餘，去年高達1,000多億，跟馬總統執政時八年都是赤字，完全不一樣，甚至明年度的中央政府總預算，歲入、歲出是22年來第一次平衡，所以不但不會債留子孫，而是建設留子孫，也是公平對待國人，讓每位國人都同樣有安全快速回家的路。

(工商 )