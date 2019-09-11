基隆市長林右昌10日浩浩蕩蕩發出「重返韋昌嶺」徵集令，邀請曾在馬祖服役老兵入營齊吃大鍋飯，再搭船重返戰地，重拾青春回憶，消息傳出，名額就被「秒殺」，市府感謝民眾熱情迴響，首批屬於小型招募的踩線活動，未來會研擬繼續開團的可能性。

曾在馬祖服役官兵約有10萬多人，市府昨天盛大舉辦重返韋昌嶺活動記者會，找來名製作人焦志方、立委何志偉宣傳，獲得老兵熱烈回響，不少人直呼「好懷念」，洽詢電話讓市府接到手軟，有民眾興匆匆報名詢問，才發現名額早就額滿，直呼可惜！

也有民眾不滿市府臉書小編選擇性回答，規避報名問題，甚至輕挑回應，因為特殊任務是小規模招募，大家互相告知，名額一下子就滿了，「真的好抱歉，沒能邀你你同行呀呀」，但質疑「黑箱」意見灌爆市府臉書。

「馬祖捍衛戰士」臉書社群管理員說，市府打著號召老兵，拿公家的錢去玩，或是立委要拚選舉他都沒有意見，但是光基隆就有好幾個馬祖老兵，卻完全沒有被邀請，這次徵集令活動，根本就是消費老兵、拿錢作秀，大家才會這麼生氣。

對此，市府回應，感謝大家對「大基隆歷史場景」相關活動的關注及支持，由此可見，重返韋昌嶺、馬祖老兵回防的軍旅記憶遊程，吸引力十足，受限於活動經費有限，以及往返機票及船票等交通工具安排不易，加上韋昌嶺目前仍是使用中的營區，造成邀集人數受限。

透過本次遊程的經驗，未來還會整理成書籍及紀錄影片，供基隆、馬祖相關文化旅遊單位參考，研究足以建構成特色性的軍事文化路徑，並研擬未來繼續開團的可能性；至於同仁在電話應答及禮節不適當部分，已進行告誡並內部檢討。

(中時 )