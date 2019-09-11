2020歐洲盃資格賽分組賽，葡萄牙對立陶宛踢出5：1一場大勝的賽事，葡國陣中球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）個人獨進4球的「大四喜」，不但國家隊總教練桑托斯（Fernando Santos）稱讚C羅證明自己是全世界最佳足球員，國際足總FIFA也驚呼：「C羅是在火星出生的嗎？」

C羅在比賽開踢7分鐘就靠著罰球為葡萄牙率先進球，第61、65及76分鐘追加3球，個人最近27場國家隊比賽進了32球，生涯為國家在161場國際賽踢進93球，在足球史上僅次於伊朗傳奇前鋒代伊（Ali Daei）的109球。

C羅(中)在與立陶宛的歐洲盃資格賽小組賽踢進第2球後，和隊友一起慶祝。(美聯社)

儘管已經34歲，C羅在球場上狀態仍不輸其他選手，生涯第54次完成「帽子戲法（單場進3球）」，也是穿上國家隊球衣第8度單場至少進3球，國家隊教頭桑托斯稱讚：「C羅證明了自己是世界上最棒的足球員！」

國際足總官方推特小編則是誇張寫道：「C羅到底是在葡萄牙馬德拉出生，還是在火星出生的？這位目前以93球成為足球史上進球數第2多男子選手的球星，能否進入百顆進球俱樂部？甚至超越代伊的109球？」

C羅賽後說：「我踢起來感覺蠻好的，不過球隊整體狀況也好，我很享受這個時刻，覺得很開心，不光是我有進球，而是球隊近幾年都證明我們的實力。對我來說，重要的是能夠持續為國家隊做出貢獻。」

葡萄牙目前在2020歐洲盃資格賽小組賽於B組以2勝2和、積分8分暫居第二，烏克蘭則是4勝1和、積分13分暫居領先。

(中時電子報)