內政部消防署11日在新北市亞東醫院辦理提升緊急醫療救護品質國際研討會，會中頒獎表揚2018年消防績優救護人員獲獎個人及團體，新竹縣政府消防局在乙組7縣市中脫穎而出，獲得績優團體金質獎，光明分隊救護教官連國延獲個人組急救精靈獎項，雙喜臨門。

新竹縣消防局以「生命捕手14.87％」、「急救精靈22.29％」及「接生好手2件」等3項成績加總，排序第1名榮獲乙組團體「金質獎」殊榮，由緊急救護科長劉彥承從消防署長陳文龍手中領取績優團體金質獎獎座。

消防局孫福佑局長表示，光明分隊救護教官連國延，去年處理到院前心肺功能停止急救12名OHCA病人，其中有6名經其處置得宜急救成功而獲獎，非常不容易。

孫福佑指獲得金質獎是消防局全體同仁共同的榮耀，也期許同仁不管在OHCA病人辨識率、指導率及急救成功率，都能繼續提升及精進，以提供縣民更優質的緊急救護服務。

(中時 )