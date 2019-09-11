涉違選罷法 屏東綠營議員潘淑真一審判決當選無效 17:122019/09/11 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣議員潘淑真一審判決當選無效。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉嫌違反公職人員選舉罷免法，遭屏東地檢署提起當選無效之訴，經過屏東地院法官審酌，11日一審判決潘當選無效，可上訴。屏東縣選委會表示，民事當選無效之訴沒有停權問題，若二審判決確定，才會予以解職。 (中時 ) #當選 #判決 #屏東 #屏東縣 #一審判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延有譜？蘇貞昌10日赴屏東場勘 16:512019/09/09 生活 高鐵料延伸至屏東 立委：朝環島角度思考 21:042019/09/09 生活 高鐵延伸至屏東 立委：朝環島角度思考 22:022019/09/09 政治 高鐵南延屏東 政院今宣示 04:102019/09/10 財經要聞 期交所少足賽 來義高中國中部奪冠 04:102019/09/10 企業經營 王進士出線 接屏東競總主委 04:102019/09/10 地方新聞 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 11:502019/09/10 生活 震撼彈！屏縣議長婉拒韓競總副主委 11:302019/09/10 政治 蘇貞昌宣布高鐵南延屏東 苦苓嗆：為了騙選票 16:022019/09/10 娛樂 呂政燁稱 多案判決不如施預期 04:102019/09/11 政治要聞 社會熱門新聞 辣妹貪看美景 腳滑駭人畫面驚悚曝光 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 超狂正宮！買報紙頭版叫爆乳小三滾 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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