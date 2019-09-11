民進黨籍屏東縣議員潘淑真因涉嫌違反公職人員選舉罷免法，遭屏東地檢署提起當選無效之訴，經過屏東地院法官審酌，11日一審判決潘當選無效，可上訴。屏東縣選委會表示，民事當選無效之訴沒有停權問題，若二審判決確定，才會予以解職。

(中時 )