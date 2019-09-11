死者父母親與弟弟撰寫悼念文感謝新竹馬偕醫護團隊，也寫出兒子勇敢與疾病奮鬥的故事。（家屬提供／羅浚濱新竹傳真）

4年前與家人搬來新竹居住的18歲印度少年，小時診斷罹患癲癇症，上個月清晨突然發病，倒入池塘，急送至新竹馬偕醫院搶救並安裝葉克膜，最終還是離開人世。家屬主動向院方提出器官捐贈，經醫院評估後，少年將捐出眼角膜遺愛台灣。

上月底某日早晨，這名印度少年在住家附近公園遛狗，因病症發作，口鼻朝下，倒入池塘內，鄰居聽到男孩愛犬的吠聲，立即將他拖出池塘，發現少年全身抽搐，口吐白沫，送至新竹馬偕醫院急救，發現少年吸入泥濘汙水引發肺部嚴重感染，經過緊急處置，但還是在5天後不幸辭世。

少年的父母親表示，大兒子9歲時發現罹患癲癇症，曾預想這一天會到來，只是沒有想到來的這麼突然。並撰寫悼念文，感謝新竹馬偕醫護團隊，也寫出兒子勇敢與疾病奮鬥的故事。

與哥哥感情很好的小兒子一度還無法接受哥哥離世，經由醫院關懷師與社工師協助，正學著慢慢走出傷痛。

家屬有意願進行器官捐贈，新竹馬偕馬上跨部門合作，由協調師與社工師安撫家屬並解釋流程，同時快速做捐贈比對，找尋適合的被贈與病患，最後經由家屬同意決定捐贈眼角膜，讓兒子能繼續看著這世界。

(中時 )