前民進黨主席施明德，本月10日在臉書貼文，指稱台北地方法院法官呂政燁，在審理他告王世堅妨害名譽案件時，曾陳述「我是綠色法官，你如果不答應和解，我下午就判你輸」等言論。台北地院調出開庭錄音調查後，確認呂勸諭和解時，並沒有施明德臉書所述的內容。

北院今(12)日下午召開記者會，發言人、行政庭長黃珮禎說，經北院調閱開庭錄音查明，確認承審法官勸諭和解時，審理程序透明、公開，問案態度懇切，施明德臉書所述的內容。

與事實不符，特此澄清，也請社會大眾勿再以訛傳訛。

黃珮禎指出，呂法官在勸和解當時，是以尊重施明德是民主前輩的口吻，希望施能體諒同黨同志，且呂是在審查庭，若屬犯罪輕微的案件，事證也明確，是可速審速結。

黃珮禎表示，自2012年1月6日《法官法》施行後，北院法官都已遵照法官法第15條的規定退出政黨，未參加政黨活動，以保持審判 的公正與中立。公平審判與法官獨立性的確保，是公正司法重要的基礎，法院時刻謹記在心，並且努力實踐司法為民的理想，請社會大眾務必支持司法及信賴司法。

(中時 )