毒品危害眾所皆知，不僅造成健康危害、更可能影響下一代的未來，高市府用行動展現打擊毒品決心，毒防局11日邀請「2019國際反毒日 只要青春 不要毒」熱舞大賽反毒特優獎的中華藝校團隊，在巨蛋前廣場透過快閃舞蹈與走秀演繹反毒意象，並搭配巨蛋百貨前方超大型LED的反毒標語，時時刻刻提醒民眾。

高市毒防局長阮清陽表示，現在新興毒品偽裝成咖啡包、點心麵、軟糖…等仿食品化，一不小心就可能讓人誤用毒品；高市府全國首創「警區、校區、社區」三區合一打擊毒品網絡，務必把毒品趕出校園，守護市民健康遠離毒品危害。

向毒品宣戰，快閃大誓師！舞者們利用路口紅燈時間，拿著反毒、關懷標語，以走秀的方式，向駕駛們宣導拒毒的意象，也用行動展現反毒創意，以達到宣傳的目的，毒防局邀請民眾一起用愛與陪伴，響應「中秋人團圓、反毒保幸福」。

毒防局再次呼籲市民朋友，在歡度假期的同時，若至歌唱、夜店或住宿業等娛樂場所時，切勿接受已開封的飲料與食物，不吃來路不明的食品或藥物，小心隨身的飲料，避免不知不覺中遭受毒害。

若發現身旁親朋好友遭受毒品危害或是有相關藥物濫用問題，請主動聯繫毒防局免付費專線0800-770-885(請請你-幫幫我)或關懷專線07-211-0511，或社區毒品防制關懷站轉介。

(中時 )