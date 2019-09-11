由台大科學教育發展中心與財團法人張昭鼎紀念基金會主辦的「2019台積電盃青年尬科學」競賽，新竹女中315班吳佳芯、郭真伊、彭怡文3位學生組成「Bad Girls」團隊，積極探討今年競賽主題「編輯基因的時代來臨了？」從239隊參賽隊伍一路過關斬，勇奪全國冠軍。

吳佳芯、郭真伊、彭怡文3人主動組隊參加「台積電盃青年尬科學」競賽，並邀生物科老師張淳琤擔任指導教師，不論是指定電影的科學短講，參賽隊伍的交相提問，或評審專業問答，均有出色的表現，終能獲得評審青睞，奪得最高榮譽。

吳佳芯表示，在參賽過程中，她們勇於尋求答案，不但閱讀大量「編輯基因」科學資料，並請教相關研究領域的教授，亦連繫龐貝氏症治療藥物：Myozyme的發明者陳垣崇博士，以解決研究過程中產生的疑惑。

郭真伊覺得競賽過程充滿挑戰和樂趣，團隊做了彈珠檯道具，解釋表觀遺傳學，希望藉由不同彈珠，隨機經過不同路線，最後到達不同格子，來說明基因型並不直接決定表現型。

彭怡文則說，她們收集了1300份問卷，以全面了解大眾對「基因編輯」與「治療罕見疾病責任歸屬」的相關議題的看法。

新竹女中呂淑美校長肯定3位參賽同學的科學求知、閱讀素養和表達力，3人未來希望就讀生命科學、生物科技或醫學相關系所，期盼能一展所長，為罕見疾病患者貢獻心力。

(中時 )