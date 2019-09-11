2019.09.11推薦親子組到「大佳河濱公園」賞月，中秋連假下午3到6點戲水區開放。（水利處提供）

中秋連假將至，賞月要去哪裡呢？河濱公園視野廣闊絕對是賞月的首選，河濱公園緊鄰市區，可以規畫下午先到河濱公園運動，晚上接著賞月，讓中秋行程更豐富！

水利處表示，推薦親子組到「大佳河濱公園」賞月，中秋連假下午3到6點戲水區開放，小朋友可以在兒童戲水區玩水，或去大佳河濱共融式沙坑玩沙，夜間伴著河畔晚風，一家人在月光下吃月餅和剝柚子，更添佳節氛圍。

另外，水利處還推薦「成美河濱公園」以及「古亭河濱公園」彩虹橋周邊，成美河濱這裡有情人座椅和「LOVE」裝置藝術，再加上燈光炫爛的彩虹橋，夜晚賞月非常有氣氛；古亭河濱公園有大型的愛心裝置藝術，很適合拍照留念，

「美堤河濱公園」賞月則適合居住於此或喜歡在大直商圈逛街的朋友，在美堤河濱壘球場旁，有近4,000坪的花海，可以利用連假賞月前先去賞花。

針對喜愛生態濕地的朋友，水利處則推薦到「社子島島頭公園」，可以實地認識社子島濕地的動植物，還可以全家騎乘腳踏車，幫助消化月餅的熱量，「關渡水岸公園」也很適合賞月，從淡水河的沿岸風光，到八里觀音山的黃昏美景，而停滿船隻的關渡碼頭，更是北市少見的獨特美景。

(中時 )