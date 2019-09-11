王寶兒／台北報導

人與妖，其實只有一線之隔，甚至是共生共存。漫畫家銀甫以「人即是妖」的想法，繪製短篇漫畫《繪妖師--百鬼夜行》，在多國好手競爭的日本京都國際漫畫獎中奪得大賞。銀甫表示，在得知得獎消息時，感到相當震驚，自認畫的還不夠好，所以實在感到很驚訝。

銀甫表示，自己本身便偏好繪製妖怪的題材，《繪妖師--百鬼夜行》也與妖怪有關，這部作品希望表達的是，人類本身就是一種妖怪，也因為每個人的個性不同，所顯現出來的妖怪就會不同，「我覺得把每個人都當成是一個妖怪還不錯，因為每個人都很獨特。」

年僅26歲的銀甫，本名為劉寅甫，從高三開始便陸續將自身作品投稿至各平台，除了在去年出版第一部漫畫作品《魔女遊戲》外，更於同年度日本企業所舉辦的「原作發掘計畫」競賽中，打敗各國作品拿下首獎、在京都國際影展中展出其得獎作品。目前在台灣共兩部作品連載中，分別是《王領騎士》及《噩夢少年》。

《繪妖師--百鬼夜行》描述的是一位神秘畫師，能夠畫出每個人身上的「妖」，畫師透過夢境，將男高中生從小受媽媽強烈支配慾的不滿，畫出怒火噴張、全身赤紅的妖怪，進而影響了男高中生在現實的生活，也意外的發現，掌控慾強大的媽媽其實身上也有不同的妖怪。

銀甫表示，從小他便喜歡畫畫，在看了日本動漫《航海王》以外，便開始萌生出了「我也想畫畫看」的念頭，便在高中開啟了漫畫創作之路，喜歡的風格多半是奇幻、冒險的題材，如果突然靈感湧現，也會嘗試不同的風格，還在慢慢發展出自己所喜歡的調性。

對於連續兩年都在日本的漫畫競賽中得獎，銀甫也略帶靦腆的說，日本的漫畫產業相當流行，如果可以的話，當然希望有外國發展的機會。值得一提的是，京都國際漫畫獎在2015年至2017年間，本是專屬台灣競賽的獎項，於2018年開始不侷限台灣，開放各國漫畫家投稿，大賞的得獎難度也隨之提升許多，銀甫此次打敗來自日、法、韓等各國的324件作品，可謂是實力堅強的台灣新銳漫畫家。

(中時 )