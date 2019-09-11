台北市長柯文哲近期頻在性別議題上「失分」，今有市議員爆料，他身為北市性平教育委員會、女權促進委員會主委，但參與會議的次數寥寥可數。未料，柯文哲一度搞不清楚，竟口中喃喃自語說：「性平教育委員會主委是我喔？」後來才尷尬地說，好啦好啦，會想辦法去。

民進黨議員吳沛憶質詢時問柯文哲，對於性別歧視言論要不要道歉？柯說，該改進會改進，也要上性平課程；吳沛憶追問，身兼性平會主委，作為性平單位主委，做出這樣性別歧視言論，應該公開道歉，但柯文哲僅願說，「錯了就是錯了」。

議員洪健益接著詢問柯文哲，記不記得在女權促進委員會裡說過什麼話？柯說不記得，洪表示，2015年2月13日，柯文哲承諾要主持一半以上的女委會，這有做到嗎？柯尷尬說，好像是3分之1；洪健益追問，不是說要一半以上？結果18場只去了6場，柯文哲只好說，盡量盡量。

洪健益質疑，明明18場才去6場，還說一半以上，柯常常對女性不尊重，好歹要去吧！那性平教育委員會呢？更是只有16％出席率耶！一方面說要尊重女性、平權，結果只去3場？

未料，這時站在質詢台上的柯文哲突然回說「性平教育委員會的主委是我嗎？」洪健益怒回，柯文哲曾在臉書PO出一句「或許會遲到，但從不缺席」，結果這2個委員會比較少去，其他出席率都100％，是在歧視女性嗎？要不要專心市政一下？柯文哲再度尷尬回說，好啦好啦，會努力達到50％，會想辦法去啦！這番話再遭洪健益酸說，柯文哲要當民眾黨主席、要考慮不分區提名，好忙，但做不到的就不要講。

(中時 )