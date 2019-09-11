為紓解高鐵雲林站連假人潮及交通，便利沿海地區鄉鎮旅外鄉親民眾返鄉，雲林縣政府9月12、13日、15日等日期提供「高鐵雲林站－土庫馬光－褒忠－元長」免費接駁專車服務，每天往返共計16班次，歡迎民眾多加利用。
工務處長汪令堯表示，「高鐵雲林站－土庫馬光－褒忠－元長」沿線停靠高鐵雲林站（6號月台）、土庫新庄（新庄農藥行前）、土庫馬光（馬光派出所前）、褒忠潮厝（臺西客運潮厝站）、褒忠龍岩（臺西客運龍岩站）、褒忠田洋（龍岩派出所前）、太湖（太湖平價商店前）、褒忠圖書館、褒忠市區（統聯客運站）、元長山內國小、元長市區，單趟行駛時間約60分鐘。
汪令堯表示，接駁專車路線自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供「下車不上車」；自各鄉鎮發車的路線，沿途則僅提供「上車不下車」。詳細營運路線及班次表請上縣府網站(http：//www.yunlin.gov.tw/)或電洽草嶺通運有限公司（05-5322388） 查詢。
(中時 )
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