行政院會明天排定處理印花稅廢止案，儘管藍營地方15縣市表達反對，但政院監持廢除印花稅，是進步、重要的稅制改革，明天在院會正式通過後，將列為優先法案送交立法院審查。

行政院發言人Kolas Yotaka針對廢止百年的印花稅曾表示，行政院同意廢除印花稅，是進步、重要的稅制改革，已經過財政部等相關部會與專家專業的分析評估。因為印花稅法是將近百年，既陳舊又古老的稅法，工商業者認為長年認為要與加值型營業稅重複課稅，不但不合時宜，也不公平，以前的政府不解決，現在的政府解決。

對於地方因印花稅損失100多億稅收，政院表示，停徵印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，不會有「中央請客、地方買單」的情形。

為了避免爭議，Kolas也說，未來若經行政院院會通過送立法院審議，最終是否廢止，仍須經過立法院同意；行政院將尊重立法院最後審議的結果。

(中時 )