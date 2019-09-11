瑞士洛桑大學醫院的一項新研究發現，每周白天午睡一到兩次可以降低心臟病發作或中風的風險。但不是睡愈多愈好，那些每天午睡的人可能更容易生病。

瑞士洛桑大學醫院的研究人員研究了午睡頻率、持續時間與致命和非致命心血管疾病併發症風險之間的關係。

追蹤3462名年齡在35-75歲的調查對象超過5年，報告作者發現相比於沒有午睡習慣的人，每周午睡一次或兩次，每次5分鐘到一個小時的人中，48%不太可能患上心臟病、中風或心臟衰竭。

這項研究發表在英國心血管學會的雜誌《心臟》上。研究人員說，雖然已經有一些關於午睡影響心臟健康的研究，但這些研究沒有考慮到午睡的頻率或持續時間。

研究報告的撰寫者說：「每周午睡一兩次的人患心血管疾病的風險較低，但沒有發現更頻繁的午睡與心臟健康的關係。」

格拉斯哥大學教授納維德薩塔爾則表示，儘管研究發現每周午睡一兩次的人似乎擁有更健康或更有條理的生活方式，但那些每天午睡的人可能更容易生病。

他補充說，這項研究並不能顯示，每周「有意」午睡一兩天，就能改善心臟健康。就目前而言，最好的生活方式是有規律的良好睡眠、遵循良好的飲食習慣和適當的運動。

(中時 )