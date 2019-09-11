竹北市嘉豐五路與復興一街交叉口。將將興建文小一。（羅浚濱攝）

竹北市東區人口持續成長，造成多所學校實施總量管制，孩子就近入學成很多家長關切的議題，縣長楊文科在縣府局處協調會中拍版定案，即刻啟動文小一及文中六等2所新建校舍工程，預計在111學年度完工並招生。

楊文科表示，文小一完工後，能紓解目前六家國小和東興國小的就學爆滿情況，文中六則能紓解成功國中和東興國中新生超額問題，提供學子更好的學習環境。

縣府規畫在高鐵特定區新設文小一（暫名嘉豐國小），位處竹北市嘉豐五路與復興一街交叉口，面積約2.79公頃。文中六則在勝利八街與自強北路的竹北國際AI智慧園區內，面積約2.7公頃。

教育處預計，文小一和文中六2所校舍興建經費各約8.8億元，規畫設置班級數為60班，將於109年至112年編列興建經費預算，興建期程為109年至111年，並在111學年度開始招收1年級新生。

民眾反應文小一應興建地下停車場，縣長楊文科已指示交旅處，思考當地未來幾年的發展及停車需求，並編列預算列入後續施作項目。

(中時 )