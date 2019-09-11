藍營次級團體OpenKMT遭爆料是「黑韓大部隊」，內部不斷爆出大量黑韓言論，還有黨務主管參與其中，諷韓「爛泥扶不上牆、朽木不可雕也」。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千表示，感謝OpenKMT，願意成為國民黨改革的鏡子。

孫大千在臉書發文表示，「以銅為鏡，可以正衣冠。以史為鏡，可以知興替。以人為鏡，可以知得失。感謝OpenKMT，願意成為國民黨改革的鏡子」。

他說，韓國瑜和每一位庶民夥伴一樣，有著辛苦掙扎的歲月，也有著年少輕狂的過去，韓國瑜非常清楚，自己絕對不是一位聖人，也有一些需要被提醒修正的缺點；身為一位期待在他人生的下半場，能夠真正為國家做一點事的人，只要不是惡意的抹黑抹黃和抹紅，相信韓國瑜絕對願意虛心接納各界的批評和指教，有則改之，無則勉勵。

他並說，韓式的庶民風格，不正是國民黨轉型過程當中，最缺乏的一個特質嗎？唯有真正能夠和民眾一起呼吸，一起感受，一起對話，國民黨才能夠成為一個代表廣大庶民夥伴的政黨。

孫強調，韓國瑜競選團隊若有任何需要改進調整之處，也拜託OpenKMT的各位同志朋友們，能夠不吝繼續指教。因為我們有著共同的目標和信念，唯有團結，才能夠保住中華民國。讓我們用我們的雙手，一起改變台灣的命運，一起改造中國國民黨。

(中時電子報)