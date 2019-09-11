立法院新會期將於下周開議，親民黨團表示，黨團除審查109年度中央政府總預算案外，另將儘速推動《農業保險法》、《勞資爭議處理法》、《就業保險法法》、《電子身分證法》等攸關民生經濟法案三讀通過。至於部分具重大爭議性的法案，親民黨團希望執政黨能多傾聽民意，減少推動政治性法案，避免製造衝突對立，反倒讓對人民有利，照顧老百姓的法案嚴重卡關。

親民黨團提到，這個會期是第9屆立委最後會期，屬預算會期，故針對109年度中央政府總預算，勢必會進行嚴格審查。除總預算外，國防部也將送進高達2,500億元採購新式戰機的特別預算，同樣也必須從採購價格、後勤補給能量建置及國防工合技轉等面向來加以嚴審，以避免政府預算的浪費。

親民黨指出，除總預算及特別預算外，在第9屆最後一個會期，鑑於屆期不連續原則，有些仍躺在立法院，卻與民生經濟息息相關的法案，也應該儘速推動通過，包括因應未來劇烈的極端氣候，確保糧食供需，穩定農民收入的《農業保險法》修正草案；攸關消費者權益的航空運輸業7天罷工預告期；參考國外經驗，比照「育嬰留職停薪」制度，推動我國「長照留職停薪津貼」；加強家庭照顧者經濟安全的《長期照顧服務法》修正草案，以及促進中、高齡者再度就業，促進勞動力再運用的《中、高齡者就業促進法》，都是需要加速推動通過的重大優先法案。

此外，對於民進黨政府推動在明年要上路的數位身分證，黨團也認為應比照德國與愛沙尼亞等國之經驗，制定《電子身份證法》草案，以健全發行數位身分證之法制化工作。而許多「毛小孩」家長所關心的《藥事法》部分條文修正草案，將獸醫診療機構加入藥廠可合法供藥對象，也是黨團關注的優先法案之一。

整體來看，親民黨團本會期的優先法案包含《農業保險法》部分條文修正草案、《勞資爭議處理法》第53、54條條文修正草案、《就業保險法》部分條文修正草案、《長期照顧服務法》部分條文修正草案、《中、高齡者就業促進法》草案、《藥事法》部分條文修正草案、《鐵路法》第41條條文修正草案、《動物保護法》部分條文修正草案、《電子身份證法》草案、《槍砲刀械彈藥管制條例》部分條文修正草案、《礦業法》部分條文修正草案等重要法案。期盼這些攸關民生經濟的重要法案，朝野黨團能夠優先處理審查，讓立法的法制工作能真正符合人民的需求，照顧百姓的生活。

(中時 )