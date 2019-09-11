宏仁醫院副院長朱建統分享「控糖四原則」，若能嚴格遵從，長期下來就能讓胰臟、腎功能指數回復正常值。（謝瓊雲攝）

44歲邱小姐（左）、71歲張先生（右）在中秋前夕應邀到宏仁醫院現身說法，分享遵從朱建統副院長（中）控糖減重回復健康的過程。（謝瓊雲攝）

萬病胖為首，治病瘦為先。好好忌口降低糖分攝取，就能讓胰臟休息，糖尿病是有機會治癒的！員林市宏仁醫院副院長朱建統11日邀請3名病人現身說法，並分享「控糖四撇步」，提醒民眾如何穩定控制血糖，讓腎功能一步步回春。

根據國民健康署統計，糖尿病位居國人十大死因之一，全台18歲以上國民糖尿病盛行率為11.8％，換算約200多萬名病患，每年有近萬人因糖尿病死亡，並以每年2.5萬人的幅度持續增加。

中秋連假前夕，身為心臟內科醫師的朱建統呼籲大家月餅要淺嚐即止，有些心臟疾病是糖尿病的併發症，若能從源頭控制好糖尿病，心臟病也會獲改善。3名病人有人甚至需每天照三餐施打胰島素，完全遵照他醫囑控糖和運動達半年至一年，如今血糖、腎功能、三酸甘油酯等指數都回到正常值。

過去天天要照三餐注射胰島素的蕭姓患者說，嚴格控制飲食、加上走路運動後，糖化血色素數從8.3下降到6，回到正常值，現已停止注射胰島素、也不必再吃藥對抗糖尿病。6年前數值高達13的71歲張先生，則在餐桌擺放電子秤，食物入口前都先秤重，且謝絕澱粉類、甜味水果，每晚飯後健走1.5小時，同樣再也不必服藥控。

44歲的邱小姐身高160公分，體重曾經71.5公斤，常冒冷汗，三酸甘油酯620，指數超標快5倍！遵從控糖四招後，指數回復穩定，體重更大幅減輕，恢復苗條輕盈身材。

邱建統說，只要停止攝取含澱粉食物和高甜度水果、拒絕含糖飲、每天晚間飯後走1萬步、保持睡眠充足讓胰臟獲得休息；嚴守四大控糖原則，就能控制住體重，更不怕糖尿病纏身。

(中時 )