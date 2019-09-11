下營農會推廣友善耕作，辦理一系列食農教育體驗課程。（農糧署南區分署提供／劉秀芬台南傳真）

近年來政府積極推動有機友善環境耕作，台南市下營區農會為農糧署南區分署輔導第1個通過友善環境耕作推廣團體的農會，目前有16位農民，近10公頃的友善面積，並以農友的友善農產品，辦理食農教育體驗課程，拉近友善農友與消費者的距離。

友善栽培的耕作模式和有機一樣，在農產品的生產過程中不使用化學肥料、農藥、基因改造生物來增加肥力及防治病蟲害，而友善和有機兩者差別在於，有機農產品須經過第三方驗證，獲得有機驗證標章，友善環境耕作則必須經過隸屬的「友善環境耕作推廣團體」稽核管理，沒有官方標章。

近兩年，南區分署輔導下營區農會定期辦理有機友善耕作農業田間栽培及肥培管理講習會，邀請產官學界的專家學者們來授課，提升該地區友善農友的栽培技能。

下營農會亦與農友在東山休息站及台南市中心等人潮熱絡地方，辦理友善農特產展售行銷活動，讓農友與消費者面對面接觸，除了成功打響下營友善耕作的名號之外，也讓消費大眾熟悉友善耕作理念。

下營農會總幹事黃冠霖表示，為向消費大眾推廣友善耕作理念，配合在地友善農產品產期，已辦理親子捏飯糰、彩色湯圓、柚子皮清潔劑及柚子果醬等DIY等一系列食農教育體驗課程，備受參與者好評，未來將持續辦理，也落實「產地到餐桌」的食農教育概念。

(中時 )