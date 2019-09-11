鼓勵閱讀，台南平均每10萬人享有圖書館數量為2.28所，高居六都第1，2018年每人借閱量4.37冊，六都排第3。(曹婷婷攝)

台南市日前剛為迎接百歲生日的台南市立圖書館慶生，現也正如火如荼興建新圖書總館，台南至2018年底已有43所公共圖書館，平均每10萬人享有圖書館數量為2.28所，高居六都第1，2018年每人借閱量4.37冊，六都排第3。

台南自許文化首都，閱讀是文化養成不可或缺的一環，台南市政府近年積極投入圖書館建設，2015年起推動「區圖書館閱讀環境優質化計畫」，挹注經費1.2億元，全面改善各區圖書館閱讀環境，希望營造每間區域圖書館「誠品化」，從提升硬體閱讀空間氛圍，進而帶動閱讀風氣，鼓勵更多人走進圖書館。

截至今年，迄已完成23所公共圖書館改善工程，並提供圖書通閱等服務，不同區域的圖書均能流通，借還書更為便捷，也確實提升各館到館人次及借閱率，各圖書館借閱率及造訪人次均呈現倍數成長。

台南市文化局指出，除了目前現有的公共圖書館之外，隨著黃偉哲市長上任，市府持續增設新館，今年已於安南區設有台江文化中心圖書館，明年，新總圖也將在永康區落成啟用，可望提供台南市民更多元、豐富圖書與數位資源服務。

(中時 )