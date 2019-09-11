台中市立委參選人莊子富說，由於上次全代會的合影不太夠用，這次還要再與高雄市長韓國瑜合體，甚至有考慮所有台中的立委候選人和韓國瑜能再合影一次。（莊子富提供／盧金足台中傳真）

立委參選人莊子富（中）強調，2020總統大選決戰中台灣，每一個候選人都希望高雄市長韓國瑜（左）能常到台中，台中市長盧秀燕也全力相挺。（莊子富提供／盧金足台中傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜14日將到台中市，行程公布後被瘋傳，網友驚呼，「十二小時跑18個行程應該破紀錄了」，選區在大里太平的立委參選人莊子富表示，韓國瑜中午在大里福興宮，廟方準備在地30多年老牌小吃，淋上肉燥的炒麵、手工老麵皮傳統包子、古早味碗粿、濃郁又加上菜脯的特色大麵羹，再配上一碗粉圓冰，就是在地人的霸氣套餐。

繼9月8日在新北市的盛大造勢活動後，韓國瑜14日將到台中，行程公布後被瘋傳，更有許多網友驚呼，「這行程也太爆炸了吧！」、「一天18個行程應該破紀錄了」、「比較好奇中午的地方小吃是什麼」。

選區在大里太平的立委候選人也是台中廣播的總經理莊子富說，韓國瑜中午短暫停留在知名的大里福興宮，地方仕紳和鄉親都非常期待，歷屆總統候選人也都曾到訪過福興宮。

這次行程很緊湊，莊子富表示，廟方準備都是在地30年左右老牌小吃，淋上肉燥的炒麵、手工老麵皮傳統包子、古早味碗粿、濃郁又加上菜脯的特色大麵羹，加上在地人的霸氣套餐要再配上一碗粉圓冰，至於大里遠近馳名的肉圓會不會出現？請大家拭目以待，這也是推廣大里在地知名庶民小吃的大好機會。

莊子富強調，2020總統大選肯定是要決戰中台灣，每一個候選人都希望韓國瑜能常到台中，「由於上次全代會的合影不太夠用，這次還要再跟市長合體，甚至有考慮所有台中的候選人和韓市長能再合影一次」，打一場國民黨前所未有的團體戰，代替鄉親表達想要讓民進黨蔡政府下台的動力。

(中時 )