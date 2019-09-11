有媒體爆料指出，嘉義縣私立稻江科技暨管理學校於開學前夕「人事大異動」，不僅校長遴選沒有進展，還找毫無學術背景的退休軍人兼任學務長，招生處長仍是懸缺，甚至連教務長也是無經驗的新手，讓教職員相當擔憂學校的未來。

代理校長洪大安嚴正澄清，校長遴選作業「正進行中」，已有對外公告，因自己是代理校長的身分，無權干涉董事會職責，只是目前報名人數未達遴選規定，才使得董事會遲遲未宣布遴選時間。

媒體還爆料，學務長出缺1個多月，最後校方竟然找前陸軍上校的龍元海兼任學務處長，質疑他沒有與學生相處的經驗，怎能勝任？對此，洪大安表示，龍元海現任總務長，參與過每項學生的重要活動，包括：畢業典禮、校慶等，也擔任學生事務活動委員，爆料者的指責，根本是「無稽之談」。

洪大安說，目前招生處長由副處長代理，學校過去11年都單獨招生，為配合教育部，自108學年度開始要求恢復聯招，故未來招生處長的「定位」，將會再隨著學校政策作調整；此外，新教務長已擔任休閒遊憩管理學系主任7年，他相當熟捻如何規畫及執行學生學術案件等業務。

洪大安也特別呼籲校內同仁，未來對學校事務若有任何疑慮，希望可以尋求「校內管道」，大家一起商討、解決。

(中時 )