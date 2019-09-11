勞動部今天舉行「職業安全衛生優良單位五星獎」暨「公共工程金安獎」頒獎典禮，其中，「台14線39K育樂橋P4~P6橋基改建工程」獲得金安獎辦理13年以來的首座特優獎項，未來除了投標公共工程標案會有較多的分數加成外，公共工程的保證金可望減半繳交。

以今年5月8日的南股縣國姓鄉大雨為例，當天在工地的雨勢達超大豪雨等級，水位暴增成5公尺高，所幸有事先做好安全便道，20多位人員3分鐘就撤離、8部機具10分鐘就撤離，雖然豪雨造成部分工區受災，但因為超前布署，並未有人員機具傷亡。

獲得金安獎特優的堃成營造公司，堃成營造公司總經理蔡清為表示，一得知獲得13年來首座金安獎特優肯定後，便宣布為全體員工加薪4％，更要在今年11月帶全體員工赴澳洲玩一星期。

要參加金安獎的資格包括不能有重大職災、不能有3次以上遭裁處停工、不能遭罰鍰75萬元以上。職安署科長張志銘說明，一般的公共工程的保證金包括投標前要提供押標金10％、得標後的履約保證金5％、保固契約內的保證金3％，而獲得金安獎後，職安署將提報給工程會為優良廠商，依相關法規規定，優良廠商最高可以減免50％的保證金繳交。而如果是最有利標的話，評選時金安獎可以就這部份加分。

張志銘指出，台14線39K育樂橋P4~P6橋基改建工程獲得13年來首次特優，雖然其規模未達2億，屬較小規模工程，得標廠商連續3年都獲得優等，從主辦到監造到廠商達到優化的安衛管理的制度，才獲特優肯定。

(中時 )