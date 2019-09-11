桃園蓮花季邁入21周年，市府整合跨局處資源，加強整體對外行銷策略，成功帶動國內外遊客數，農業局表示，雖然今年活動已經辦完，但閉幕不閉園。（桃園市農業局提供／甘嘉雯傳真）

觀音蓮花園休閒農業區於2016年成立，是桃園第1個核准設立的休閒農業區，在桃園農業的發展及轉型上相當重要，也吸引了青年回鄉的意願，今年是桃園發展蓮花季21周年，農業局強調，蓮花季落實地方創生，雖然活動已經閉幕，但蓮花園不閉園。

郭承泉說，在「依地方特色」上，推出竹編藝術、撥蓮子等農事體驗服務、營造大田蓮花園、蓮荷園與莫內花園等地方景觀觀光策略；「帶動人口成長」方面，成功凝聚地方組織共識、鼓勵青年從農，並輔導農場特色化永續經營，由下而上吸引青年回鄉，讓綠色產業活化升級。

農業局分析，觀音蓮花園休閒農業區推展在地創生已有顯著成效，在帶動人口回流方面，「觀音蓮花園休閒農業區」2016年畫定公告，土地範圍包含金湖里、藍埔里、大同里、大堀里、上大里共5個里，農場家數已逐年增長至34家，參訪遊客人次116萬0268人次，創造經濟產值約1億5000萬元。

農業局11日進行專案報告，指出桃園推動休閒農業，提供民眾親近自然環境、差異化餐飲服務與體驗設施活動等需求，未來也將研議輔導休閒農業區各農場推出「聯票」，帶動各農場平衡的發展，讓休閒農業成為桃園的產業明星。

(中時 )