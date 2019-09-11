4年前高姓婦人騎機車經過新北市永福橋下，被大貨車扯落的私接電線纏繞而摔車，再被後方汽車撞死，死者家屬請求國家賠償1350萬元，新北地院駁回聲請，但高院改認定永和區公所管理疏失，逆轉改判區公所須賠償598萬多元。可上訴。

2015年10月21日晚上9點半，當時47歲的高女騎機車經過永和區環河東路2段永福橋下時，遭橋上垂落電線纏住機車後照鏡，當場重心不穩人車倒地，再被後方鄭姓男子駕駛的汽車直接撞上送醫後死亡。

(中時 )