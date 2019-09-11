為了相容並蓄海峽兩岸融合發展情勢，全球粥會世界總會長陸炳文博士，在台北鄭重宣佈：今天9月11日先通過網路，於線上推出「陸炳文老師從教5O周年3大學術領域網上成果展」，28日下午及29日上午，再於浙江金華市盤安櫸溪孔氏家廟，配合至聖先師孔子2570歲誕辰紀念，舉行「陸炳文老師從教5O周年3大學術領域成果發表會」，因為孔子是春秋時期著名教育家、歷來教育工作者最佳典型與師範，值得我们為人教師終其一生來學習。

陸炳文在1965年，自臺灣省立師範大學畢業，旋即應聘到臺灣省立桃園中學擔任教席，從此就進入了「一日為師、亦一世師」的半世纪生涯，即使整整有5O年時光，其間也從事公職、服務於多個機關，但是從未放棄過教職，因此雖然職稱頭銜甚多，然而「陸老師」仍是他的最愛。陸老師的執教領域相當廣泛，從早年的中學數學，到後來的媒體設計學、攝影印刷學等大傳新聞系所專業，再來是公關溝通與危機管理學。

2000年退休致仕後，開始研究文化歷史，比如姓氏源流與宗祠譜牒學、社會和諧文化學，另外就是經營粥會。如今仍然掛名兩岸三校客座教授，包括湖南應用科技學院、吉林建築大學書法學院、及福建泉州華光職業學院，偶爾還到校開講相關課程，繼續推廣和諧文化教育交流。

陸炳文表示，自己可能算是最早進行遠距離教學的老師之一，因為早年就在中華電視教育台教過課，以及莒光園地的相關課程，使得自己的形象在退伍軍人當中算是頗有知名度，在路上經常遇到許多人主動打招呼，從將軍級別，到義務士官兵弟兄無所不包，這段教課經歷，最大的收穫就是朋友五湖四海都有。

他說，如今的網路自媒體時代，資訊又比過往還要發達，而且真的有一批好學的網友喜歡聽課，所以自2009年起，全球粥會投注心力於網路媒體上，包括全球粥會官方網站www.qqzh.org會有相關活動介紹之外，今年8月開始，與網路有聲頻道「愛音斯坦FM」合作，製作《民國人物在台歲月》節目，目前主講「國民黨元老于右任」，得到相當不錯的回應，其中又以大陸網友的回應更熱烈一些，這些「粥友」們也頗有才氣。

一位北京粥友寶世華作54字讚句：「半紀尋梅，往返中山路；和聲低調，扶漢文章通竅處，喚醒諸多驚險夢。世間孝譜，延伸祖國根；仗義高呼，粥賢數典岸鄉親，大題小作解鈴人」。另一名上海粥友倪麗麗在朋友圈留言：「人民文創的英雄紀念筆，再次作為教師節禮物，致敬臺灣公關教父陸炳文先生」。

(中時電子報)