◎政院可不認帳 最低工資法被廢武功

勞動部日前預告最低工資法草案，其中提及行政院應在勞動部報院20天內核定，卻傳出行政院協調時刪除，並刪除說明欄中再次審議結果核定後，行政院不得退回等說明，對此，勞動部部長許銘春今天證實此事，並表示，雖然行政院可能退回勞動部審議結果，但是否可能一退再退？「理論上有可能，事實上不可能」。

◎300萬掉高鐵 陳明文向廉政會說明

民進黨今召開中常會，發言人薛呈懿會後轉述，有關社會輿論高度關心陳明文常委於高鐵遺落現金一案，黨主席卓榮泰表示，對此總統也特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚；希望陳明文擇期主動向廉政委員會說明，也希望廉政委員會，盡速有一個清楚的態度與程序。邱駿彥說，最快25日請當事人向廉政會說明。

◎張善政： 蔡的人做錯不吭聲更嚴重

國民黨總統參選人韓國瑜近日發言屢遭外界大作文章，國政顧問團總召張善政今天表示，這就是韓的個性，很多朋友問他為何支持韓，他認為選總統不是選聖人，韓國瑜偶爾講錯話，蔡英文總統則是讀稿機，對於底下人做錯事，蔡一句話不吭聲，這才更嚴重，建議從此格局來看，而非斤斤計較講錯話。

◎埃及聖䴉入侵淡水 恐影響生態

外來種埃及聖䴉爆入侵淡水！日前民眾發現淡水海尾仔沙灘旁有近百隻鳥類聚集啄食垃圾，懷疑是埃及聖䴉入侵淡水，求助民代並火速通報。10日農業局證實啄食垃圾的鳥類正是「埃及聖䴉」火速上呈林務局，林務局表示，近日將請獵人撲殺，全力維護淡水生態。

◎5起屈公熱 都在中和這地方

新北市中和區傳出第5起本土型屈公病例，家住福南里的57歲女子本月出現輕微發燒，就醫後採檢確診，新北市衛生局表示，目前研判新病例與先前的病例同樣在國強嶺步道感染，除持續管制國強嶺步道，也將針對女子住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消。

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(中時電子報)