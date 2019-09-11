1997年創立石尚企業並打造出亞洲唯一古生物修復團隊的前石尚董事長蕭語富，在去年10月間遭董事會臨時決議解任董事長職務，涉嫌 教唆妻子陳淑娟及財務處陳姓協理偷拍員工在公司電腦內的LINE對話紀錄，新北地檢署11日依妨害祕密罪嫌起訴蕭語富、陳淑娟夫妻及陳姓協理。

蕭語富本身雖是從和考古毫無關係的中國海專畢業，但他熱愛化石並結識國外修復團隊，還前往德國學習修復化石技術，返國後於1997年創立石尚企業，以文創方式在國內推介古生物文化。蕭語富除成立石尚礦物化石博物館外，又以承接位在台北襄陽路的國台博土銀展示館的展示規畫案最為人知。

去年11月10日石尚公司董事會以臨時動議方式，解除了蕭語富董事長的職務，蕭懷疑公司內部員工散步不實謠言爭奪經營權，竟涉嫌唆使妻子陳淑娟及財務部陳姓協理，利用晚間開啟廖姓公司員工點腦並點開LINE程式後，以手機拍下廖姓員工與李姓人士的對話紀錄。

事後蕭語富與石尚許姓董事、馮姓股東及股東中華開發公司戴姓代表人見面，在陳述遭解職經過時提示這些竊錄內容，廖、李獲悉後對蕭語富夫妻及陳姓協理3人提出妨害祕密告訴。

蕭語富到案後辯稱，這些對話內容是有人放在他辦公室桌上，但並不知道是誰所為，他看完後發現是有關公司經營權爭奪糾紛，才會掃描成電子檔後拿給董事及股東觀看。

陳淑娟及陳姓協理則辯稱，當時是在辦公室內自拍，但為何會走到蕭姓員工座位自拍「已經記不起來」。

新北地檢署調查後，認為蕭語富為了解公司經營權爭奪情形，偷拍他人電腦內對話紀錄，依妨害祕密罪嫌起訴蕭語富、陳淑娟夫妻及陳姓協理，另名陳姓專員因證據不足獲不起訴處分。

(中時 )