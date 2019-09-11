演員郭書瑤為電影《舞孃騙很大》首映會站台，現場傳授鋼管舞訣竅，更在鼓舞下直接跳上鋼管示範。她表示平時喜歡安排進修課程，此次收到片商邀約，雖2、3年沒練鋼管，立刻再度報名上課，「燃起重新練鋼管的慾望。」她分享練習心得：「爬管需要很大的體力，但一做到就很有成就感。」

郭書瑤認為要上管不難，只是要花時間把動作練得漂亮，「爬得像猴子還是仙女的差異。」她也想挑戰珍妮佛羅培茲片中角色，難道願意「清涼」入鏡？她強調：「不是尺度的問題。」只是自認現實中不夠聰明：「我嚮往騙男生這件事，人生沒有做過這件事，也想『騙很大』。」

之前被週刊報導因經紀公司老闆陳玉珊得罪太多人，導致郭書瑤9個月沒工作，她今打圓場表示，是自己拍完《通靈少女2》後想有時間休息：「不要欺負我老闆，是有個不工作的藝人，不是邀約變少。」最後說：「對她（陳玉珊）有點抱歉。」

最近赴韓國度假，郭書瑤表示是和好姊妹相約練舞，記者一度聽稱「獵物」，她順勢搭話：「很想有獵物，或是『被獵』。」令人再度懷疑她和男友以綸的關係是否出現裂痕。《舞孃騙很大》12日上映。

(中時 )