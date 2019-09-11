運動品牌adidas簽約球星、NBA波特蘭拓荒者隊明星球員利拉德（Damian Lillard）今天第三次造訪寶島台灣，擔任品牌忠孝旗艦店盛大升級開幕的嘉賓，現場大方分享近況與下個賽季的備戰狀態，並與10位幸運球迷近距離互動，展現世界級球星的親和力。

具有多重角色的利拉德，在2018-19球季中曾以單場豪取50分的MVP級表現絕殺雷霆，創下個人季後賽生涯新高，賽季外更發行3張專輯，穩坐「NBA饒舌天王」地位，不論場內場外，利拉德面對所有挑戰都全力以赴，同時展現自我風格，以全明星級表現在任何關鍵時刻展現捨我其誰的創造者態度。

利拉德親自示範期間限定「燙印」服務，並留下簽名T贈與adidas忠孝旗艦店。(adidas提供)

利拉德今天開心分享三度訪台的心情，「三次來台灣都剛好是在忠孝旗艦店跟大家見面，但每次來都發現有很大的改變，如同我在職業生涯中經歷了不同角色，一直透過各種考驗不斷前進，希望展現最好的一面給支持我們的粉絲。」

忠孝旗艦店升級為最新一代店面設計概念，將兩層樓、超過百坪空間打造成台北東區的運動潮流地標，即日起至9月30日推出期間限定的「燙印」服務，提供具有台北意象的多款圖騰設計，更因適逢利拉德來台而特製其個人專屬LOGO供消費者選擇，利拉德今天親自示範燙印體驗，並留下簽名短T贈與忠孝旗艦店。

(中時電子報)