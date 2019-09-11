布袋鎮長陳鳳梅準備限量100分的月光燒烤組，民眾只要花1000元就能享受到價值2500元的「布袋優鮮三合一」烤肉組合。（呂妍庭攝）

布袋鎮公所準備限量100分的月光燒烤組，民眾只要花1000元就能享受到價值2500元的「布袋優鮮三合一」烤肉組合。（呂妍庭攝）

高跟鞋教堂推中秋燒烤音樂會 超值烤肉餐秒殺

嘉義縣政府、雲嘉南濱海國家風景區管理處和布袋鎮公所首度在高跟鞋教堂合辦「布袋月之秋—月光燒烤音樂會」，14日當天廣邀民眾到高跟鞋教堂看夕陽、聽音樂演唱會，為此，布袋鎮公還準備限量100分的月光燒烤組，民眾只要花1000元就能享受到價值2500元的「布袋優鮮三合一」烤肉組合，因實在太划算，消息一釋出立刻預約秒殺，雲嘉南濱海管理處長徐振能要沒買超值烤肉組的民眾不要氣餒，當天來聽演唱會，就能抽大獎。

月光燒烤音樂會將於14日下午在高跟鞋教堂夕陽下揭開序幕，活動當晚由管弦樂團，以及純粹人聲樂團帶領大家進入浪漫氛圍外，緊接著則由家家、許書豪等知名歌手熱力獻唱。

除音樂會，布袋鎮公特別準備限量100分月光燒烤組，只需1000元就能享有10人分的新鮮食材，除烤肉必備的香腸、豬肉等，還附贈蝦子、鮮蚵及文蛤的「布袋優鮮3合1」組合，鎮長陳鳳梅說，燒烤活動採電話及網路報名，目前名額已秒殺額滿，礙於場地關係，暫時不考慮開放加碼，除向民眾表達歉意外，也期望遊客能前來欣賞月光音樂會。

縣長翁章梁表示，此次共同舉辦的月光燒烤音樂會，是讓大家在中秋佳節能有不一樣的團聚方式。徐振能說，為了讓遊客能夠方便前來活動現場，在嘉義火車站、嘉義高鐵站都有接駁車接送，民眾可提前預約，此外還加碼摸彩，獎品有iPhone XS、香港台灣來回機票、價值3000元的布袋兩日遊行程套票等，豐富大獎等著你。

除14日當天的活動，徐振能也鼓勵民眾趁著連假安排2天1夜的輕旅行，順遊「布袋五四三」一探布袋歷史，走訪高跟鞋教堂的天幕劇場感受全新視聽體驗，或是到洲南鹽場及布袋鹽山了解鹽場文化，中秋連假來嘉玩好玩滿。

(中時 )