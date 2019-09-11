粉專藉頭號粉絲的稱號頒發，除了和粉絲建立起信賴感，更建立一種「忠誠」關係。（圖摘自綜藝玩很大臉書）

「頭號粉絲」是什麼？你會不會有時在粉絲專業上看到網友留言，發現他名字上方有頭號粉絲的稱號？千萬不需覺得奇怪，如果是中度以上使用者一定不陌生，那就是頭號粉絲了。那這個稱號有用處嗎？其實這一切都是廣告商策劃好的點子。

「頭號粉絲」是FB根據你對此粉絲專頁的留言度、關注度、按讚、分享等成績加總後，由系統自動頒發稱號給這些粉絲。其實，這是一種獎勵機制，使用者透過和粉專往來的互動中，被臉書系統判定，成為頭號粉絲。粉專藉頭號粉絲的稱號頒發，除了和粉絲建立起信賴感，更建立一種「忠誠」關係，獎勵用戶「升格」的滿足，進而綁住受眾。

為了讓臉書廣告投放能夠更精準，使廣告主花費的廣告費越接近目標客戶。（示意圖／Pixabay）

提到受眾，就得說到臉書廣告投放，「頭號粉絲」目的就是為了讓臉書廣告投放能夠更精準，使廣告主花費的廣告費越接近目標客戶。有了分級勳章之後，粉絲團可以依照不同族群的特性來做不同的推播活動，避免無意義的預算浪費。

雖然臉書沒有公佈詳細數據，不過看到臉書願意陸續推出新的標章分類，就足以知道功效何其大。甚至，今年6月，臉書還推出了「限定頭號粉絲看到訊息」的功能，讓目標受眾分類更細緻，大幅改變以往行銷策略。

頭號粉絲的功能推出後大獲成功，提高了粉專與網友的互動率，讓彼此關係更緊密。現在你可以想想，當你獲得「頭號粉絲」稱號時，你是否認為自己與其他「普通粉絲」有所不同呢？如果這些標章能讓你感到愉快，那麼恭喜，你就是臉書想要找的那種人！

根據臉書的規定，想發送頭號粉絲標章的粉專必須成立超過28天、擁有1萬名以上的粉絲才有資格。

(中時電子報)