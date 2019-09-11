前總統馬英九原本10日有機會在北市國民黨的基層活動和總統參選人韓國瑜碰面，不過馬因還有行程先行離開，以致馬、韓未能同框。國民黨北市議員羅智強指出，韓國瑜聲勢強，去了變蹭韓；韓國瑜聲勢弱，去了變帶賽；未同框，又説是雞腸鳥肚。「我是馬英九，我也不知該怎麼做？」

羅智強在臉書指出，馬英九不去韓國瑜的造勢場。對馬英九、韓國瑜都好。就像9月8日，馬被噓下台事件後，他看到很多人還把矛頭指向馬英九，説被噓下台是馬的不對。不就意謂著，馬再去參加韓的造勢場，一樣會有被噓下台的可能，到時受傷的不只是馬英九，韓國瑜也一樣會受傷，這是他最不願看見的事。

羅智強語重心長地說，他支持韓國瑜，但若支持到連「既邀為客，以禮相待」的基本道理都丟了，這是愛韓國瑜，還是害韓國瑜？選舉，只會嫌票少，從來不會嫌票多。大家不要忘了，現在選總統的是韓國瑜，不是馬英九。若真的希望韓國瑜當選，就努力的幫他廣結善緣，而不是一直把選票推出去。

羅智強感慨說，回想過去一年，説心裡不難過是騙人的。韓國瑜用一瓶礦泉水、一碗魯肉飯打選戰，在他最弱的時候，他把第一桶金捐給了他，自己的選區則一面看板都沒掛，卻捐了100輛公車廣告給韓；等韓國瑜風光了，人人簇擁，當時正在選舉的他，也沒有找他幫忙錄音或站台，因為體恤他的辛苦，等韓國瑜當選高雄市長後，他更沒向韓國瑜請託過一件事。

羅智強表示，他支持韓國瑜不是為了自己，甚至不是為了韓國瑜，他的信念一直很清楚，是要讓踐踏民主的民進黨下台。但走到今天，「我們離這個目標更近了，還是更遠了呢？」

網友說：「羅委員是位俠士，所提的論點個人也非常贊同，這時候內耗是沒有任何意義的。加油！」、「相忍為國，大局為重。」、「我是韓粉，在這向馬總統道歉，不是多數人的行為，更超出韓市長的預料，這是那天最大的遺憾，請馬總統大人大量，不要跟韓粉計較，更不要把帳算到韓市長頭上，大家齊心下架蔡英文、下架民進黨，拜託拜託，真的萬分抱歉，萬分感激。」

(中時電子報)