《愛情沒有來的時候》是香港TVB時裝愛情音樂電影，其中一幕經典告白就從奉天宮開始。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「揪IN計畫-好康攏底嘉套票體驗」，就是要老中青幼四代「旅行揪來嘉」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台劇《用九柑仔店》爆紅，吹起一股懷舊風潮，拍攝地六腳鄉潭墘村的柑仔店「慶和商店」因此成打卡夯點，加上之前蒜頭糖廠日式宿舍群同樣因《一把青》走紅，相準這股吹劇熱潮，嘉義縣政府正大力推動追劇旅遊！讓粉絲直接到拍片現場留下美好回憶。

日前嘉縣伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，在潭墘村的「慶和商店」策畫音樂會吸引近千人，用自身的行動來行銷家鄉，讓嘉義縣長翁章梁感動不留已，特別召集文化觀光局將拍攝景點串連起來，打造追劇觀光行程，讓遊客體驗嘉義魅力。

文觀局表示，2001年《流星花園》偶像劇，讓中正大學唯美的英式建築風格一夕爆紅，連國際觀光客都慕名而來，之後台灣好行的故宮南院線就開進校園，一圓遊客追劇的旅行夢，至於《一把青》劇中師娘的家就在蒜頭糖廠日式宿舍，搭乘台灣好行故宮南院從嘉義高鐵出發，車程只要10分鐘，《愛情沒有來的時候》是香港TVB時裝愛情音樂電影，其中一幕經典告白就從奉天宮開始，搭台灣好行巴士就能啟動小鎮慢遊模式。

嘉縣文觀局長許有仁表示，台灣好行故宮南院線是全台最具文青氣息、文創氛圍的好行路線之一，相當適合國內外遊客，尤其是銀髮族、親子遊、好友聚等，今年特別針對不同遊客推出不同主題的電子套票，為讓遊客搶先體驗電子套票的豐富超值旅趣，推出「揪IN計畫-好康攏底嘉套票體驗」，就是要老中青幼四代「旅行揪來嘉」。

「揪IN計畫-好康攏底嘉套票體驗」首發團已在9月7日啟程出發，來自全台9個縣市的遊客，搭乘台灣好行故宮南院線同遊「台灣菸酒嘉義觀光酒廠」、「卡普秀醫美觀光工廠」、「旺萊山鳳梨文化園區」、「中正大學」、「新港奉天宮」等景點，都說好好玩，嘉義縣歡迎全國各地遊客把握機會，來嘉體驗追劇觀光行程。

(中時 )