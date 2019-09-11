家齊高中餐飲科特色班2年級蔡柏毅，苦練2個月，從餐飲服務素人變成國手，每天花12個小時苦練，今年一舉在國際技能競賽青少年組餐服職類，勇奪銀牌。

家齊高中今天下午舉行餐飲科飲調教室啟用典禮，蔡柏毅當場秀出功力，展現國際銀牌的高水準服務，讓賓客眼睛為之一亮。

16歲蔡柏毅分享，當初因為偶像劇喜歡上料理，於是放棄一般高中，選讀家齊高中餐飲科，今年6月間偶然看到餐服職類技能競賽簡章，從未學習相關技能的他，在短短2個月時每天花12小時苦練身手，他說，因為知道自己落後別人很多，所以更堅定練習，就連作夢也夢到在比賽。

競賽從宴會小點製作、英文介紹自己國家、口布摺疊、無酒精飲料抽考，到自創飲料調製，考驗參賽者的專業及臨場應變。他很感謝指導老師林玟珠等師長、學長姐幫助，英文科老師也協助他訓練聽說能力，流行服飾科老師協助比賽服裝、儀態造型等專業建議。

國際技能競賽今年首次舉辦青少年組賽事，蔡柏毅8月到俄羅斯展開為期3天競賽，展現超齡沉著表現和流利的英文溝通能力，最終不負眾望，抱回佳績。

(中時 )