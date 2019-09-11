雲林縣虎尾鎮虎珍堂的月餅品項不多，但主打的芋仔番薯蛋黃酥與紫地瓜麥芽流心酥，風味獨特精緻。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮虎珍堂的月餅食材都有雲林地瓜特產，左邊蛋黃酥內餡除了蛋黃外，是芋仔番薯綜合，右邊的麥芽流心酥則以紫地瓜做的，兩種都台味十足。（許素惠攝）

月餅琳瑯滿目，雲林縣虎尾鎮虎珍堂特別不一樣，老板林進誠以實際行動展現支持在地農特產的心，善用雲林水林特產地瓜做出洋溢濃濃本土味的月餅，主打芋仔番薯蛋黃酥與紫地瓜麥芽流心酥，品項雖簡單，但風味精緻獨一無二，台味十足。

從教科書出版業跨入糕餅烘焙業，林進誠的人生轉折不可謂不大，但是要返鄉創業、定居的夢想，成為他前進的動力，而故鄉泥土孕育出的豐饒特產，則成為滋養他事業茁壯的養分，地瓜是主角。

為了地瓜成為主打的特色，林進誠仔細研究了相關資料，發現雲林地瓜產量居冠，占全國一半，每年產出可繞地球31圈，透過創意和師傅純熟的手藝，研發出各式各樣的地瓜糕點，以台語諧音叫「憨吉」透露且呼應著台灣地瓜樸實、討喜的特質。

應景的中秋月餅，林進誠的食材依然離不開地瓜，吃遍紅豆餡蛋黃酥的人，一定要嘗嘗他費工精製的「虎丸」蛋黃酥，把芋頭、地瓜及鹹蛋黃重疊複合，淺嘗一口，便能感受層次分明的獨特滋味。

「流心」酥的主材換成紫色地瓜，搭配不黏牙的麥芽，酥裡帶勁，甜裡含韻，綿密不黏膩，可以爽口地一口接一口。

(中時 )