位於微風信義47樓的Chefs Club Taipei，開幕以來接連邀集一系列國際主廚，獻呈多元美食風貌，現在特邀法國米其林二星餐廳Le Kintessence主廚Jean-Rémi Caillon進駐，即起至10月10日，將呈現充滿法式優雅風情的精緻饗宴。

Le Kintessence餐廳，座落於米其林星級餐廳高度密集的滑雪勝地高雪維爾（Courchevel），為奢華度假酒店Le K2 Palace的館內餐廳。2015年Jean-Rémi Caillon接任行政主廚至今，團隊連年摘星。

Le Chocolat聖多諾黑巧克力。（微風提供）

Jean-Rémi Caillon自幼生長在法國阿爾卑斯大區的侯安納（Roanne），14歲踏進烹飪世界，如今34歲的他擁有豐富廚藝經驗，後來到瑞士師承三星名廚Philippe Rochat，遇見才華橫溢的日本廚師，便遠赴日本探索烹飪技巧，再回國接掌LeK2 Palace酒店行政主廚。

南投小龍蝦松針龍蒿。（微風提供）

米其林二星主廚Jean-Remi Caillon 特製菜單：午間套餐2450元、晚間5道式菜單4380元、9道式菜單7580元。

主廚特製菜單─午間套餐 2450元。（微風提供）

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