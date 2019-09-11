《天下雜誌》公布2019年縣市首長施政滿意度調查，今年初舉辦史上最美台灣燈會的屏東縣長潘孟安，首次拿下全台第1名，11日他針對這件事分享心得說，只高興1分鐘，民調參考就好，未來仍有許多挑戰，還是得戰戰兢兢帶領整個縣政團隊持續向前。

潘孟安強調，每位縣市長不管藍綠，只要當了行政首長，相信都是一心想把縣政工作做好，讓縣市民有感；他不諱言屏東有許多長久以來留下的歷史共業，包括畜牧、交通、醫療資源不足等問題，但他絕不退縮，該做就做，不會拿選票當作考量。

行政院正式宣布高鐵南延屏東，但有學者批評，只快19分鐘、卻要花超過600億元，不符經濟效益，潘孟安對此則語氣堅定地說，用幾公里、幾分鐘來評論屏東交通建設需求，這不是小學生「1＋1」的算數問題。

不能單看財務、經濟等面向，而忽略帶來的社會成本，「我們要求交通平權」，卻要血淋淋被公審，這對屏東人並不公平。

潘孟安也談到今年國慶煙火將在屏東舉辦，外界期待能像台灣燈會有令人驚艷的呈現，他指出，地點將在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，「將是歷史上最長的一次」，預計長達42分鐘，搭配節目與文化活動演出，細節確定後會正式對外發布。

(中時 )