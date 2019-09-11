台北市長柯文哲8月宣布籌組台灣民眾黨，今市議會開議，議員盤點目前入黨的一級局處首長，有5人入黨。面對議員要求不得黨政不分，以祕書長張哲揚為首的局處長均表示，上班時間不會處理黨務，如果要專任黨務工作，應該要辭職。

民進黨議員張茂楠質詢時，要求加入民眾黨的局處長站上質詢台，包括祕書長張哲揚、觀傳局長劉奕霆、研考會主委余家哲、產業局長林崇傑、交通局長陳學台5人都表示已入黨；張追問，目前人在國外，但傳出可能被列入不分區名單的副祕書長陳志銘有沒有入黨？但柯文哲、張哲揚都稱不清楚。

張茂楠詢問5人，未來在工作上，如何做到黨政有所分際？張哲揚說，他會等到退休後專任民眾黨祕書長，且他認為如果政務官有專任黨職，應該要辭職；劉奕霆表示，上班時間以市政為主，也不該以Line討論黨務；余家哲、陳學台都說，現在沒有處理黨務，未來上班時間也不會處理黨務；反而林崇傑略有不滿回說，參加政黨是公民權益，從事公職但沒有做政黨工作，兩件事必須分開來談。

張茂楠以及另名議員江志銘提醒，今天大家質疑的問題，是怕政務官逾越分際，所以要特別提醒入黨者，應嚴守行政中立，上班時間好好做事。

(中時 )