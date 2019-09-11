玉管處舉辦「玉山找熊趣」講座。（玉管處提供／廖志晃傳真）

玉山國家公園有超過100隻台灣黑熊，頻頻在山屋、林道甚至公路現蹤，玉山國家公園管理處提醒民眾，不要帶寵物上山，以免被黑熊追逐，食物一定要帶下山，遇到黑熊時，保持冷靜慢慢離開，並向玉管處通報。

玉管處副處長林文和表示，玉山國家公園黑熊族群數超過100隻，約為全台黑熊3分之1至半數，因為黑熊的活動範圍很大，從年初迄今，園區陸續有黑熊出沒，包括排雲山莊、楠梓仙溪、鹿林小屋、大鐵杉至麟趾山步道、東部瓦拉米，日前還有黑熊入侵拉庫音溪山屋，並且留下糞便。

林文和指出，台灣黑熊生性害羞，通常遇到人時會自行離開，從未有追趕並攻擊人類記錄；如果發現黑熊迎面快速而來，不要驚聲尖叫，應該面向牠，快步地後退離開。

在玉山園區步道健行時，攜帶熊鈴或可發出噪音、聲響物品，防止黑熊靠近；不要帶寵物上山，以免寵物的叫聲、氣味，引來黑熊追逐，而跟隨寵物回到主人身邊！而且要在天黑前離開步道，並將剩餘的食物、廚餘帶下山，不能埋在地下。

發現黑熊出沒時，請通報玉管處049-2773121、排雲登山服務中心049-2702228、塔塔加遊客中心049-2702200、梅山遊客中心07-6866181、南安遊客中心03-8887560。

玉管處舉辦「玉山找熊趣」講座，由黃美秀教授主講「台灣山林的靈魂─南安小熊教我的一堂課」，將於9月14日晚上6點半，在高雄市桃源區梅山村籃球場；10月10日晚上6點半在花蓮縣卓溪鄉玉管處南安遊客中心。

(中時 )