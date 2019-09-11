恐怖！淡水女大生深夜散步遭熊抱 17:542019/09/11 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 恐怖！淡水女大生深夜散步遭熊抱 （翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 恐怖！淡水女大生深夜散步遭熊抱 （翻攝照片／戴上容新北傳真） 淡水區一位女大生於9月3日0時許徒步行走在真理街3巷5號前，騎乘普通重型機車的49歲張男子尾隨後，由後方抱住女大生，女大生驚慌失措，隨即掙脫到附近商店報案，警方獲報後於9月6日通知張男到案說明，全案依刑法強制罪及性騷擾防制法等罪嫌偵辦。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #女大生 #淡水 #性騷擾 #警方 #通知 也許您會感興趣 推薦閱讀 趁女喝醉吃豆腐襲胸抓奶 色友性騷擾起訴 16:422019/09/07 社會 「中秋月圓 柚見民歌」音樂會 人山人海開場演唱 18:522019/09/07 生活 外來種埃及聖䴉疑入侵淡水 恐破壞當地生態 23:432019/09/07 生活 社區「防騷站」揭牌 喚起居民反性騷共識 16:492019/09/08 生活 《傳產》六都行政區比一比，這三區交易量high 10:342019/09/09 財經 疑情侶廁亂搞 保鑣破門曝心酸真相 13:532019/09/09 日常 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 18:272019/09/09 社會 終結淡水人的痛 新北交通局：淡北道路改善聯外容量不足 10:342019/09/10 生活 女生別獨自看房！女大生一進去…6男人在裡面 15:082019/09/11 社會 確定了！埃及聖䴉入侵淡水恐影響生態 林務局：全力維護生態 15:552019/09/11 生活 社會熱門新聞 辣妹貪看美景 腳滑駭人畫面驚悚曝光 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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