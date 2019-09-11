恐怖！淡水女大生深夜散步遭熊抱 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水區一位女大生於9月3日0時許徒步行走在真理街3巷5號前，騎乘普通重型機車的49歲張男子尾隨後，由後方抱住女大生，女大生驚慌失措，隨即掙脫到附近商店報案，警方獲報後於9月6日通知張男到案說明，全案依刑法強制罪及性騷擾防制法等罪嫌偵辦。

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