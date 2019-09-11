42歲鄭姓男子疑在因價錢談不攏遭控性侵酒店妹，事後談判時又拒付8萬8000元的和解金，慘遭杜姓等6男持刀追殺並砍斷二截手指後，全身是傷血流不止的鄭男才被丟包到三重正義北路的檳榔攤外，新北地檢署11日依殺人未遂罪嫌起訴度男等6名犯嫌。

鄭男在今年1月20日前往北市忠孝東路某酒店唱歌，並1萬6000元代價將21歲酒店妹框出場後，前往蘆洲某KTV歡唱，接著又到附近的摩鐵辦事，卻衍生出性侵疑雲。

26日鄭男和杜姓男子等人約在蘆洲連鎖咖啡店談判，由於鄭男拒付8萬8000元和解金雙方不歡而散，杜男等人不僅持刀砍殺鄭男，呂男甚至還開車衝撞鄭男，在一頓毒打後鄭男二截手指被切斷，全身是傷。

呂男等人把鄭男強押上車後在三重地區繞行，發現鄭男血流不止，下午把他丟包在正義北路的檳榔攤前，警方獲報將鄭男送醫急救才撿回一命，杜男、呂男等人則是自知法網難逃先後向警投案。

新北地檢署調查，杜姓、呂姓、葉姓、陳姓、李姓、曾姓等6名男子為了處理酒店妹疑遭性侵糾紛，竟在連鎖咖啡店內持刀追殺鄭男，並將他強押入車凌虐毆打，險些造成鄭男死亡後果，11日依殺人未遂罪嫌起訴6男。

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