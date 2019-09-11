北港鎮關懷獨居老人，贈送拐杖與各種生活物資。（張朝欣攝）

北港鎮公所11日發送中秋禮品給鎮內獨居老人，除了企業贊助的禮品，北港農工今年特別研發有機小麥月餅與老人家分享，希望老人家吃出養生與健康，學生們並配合公所中秋敬老活動進行社區關懷，用愛心陪伴獨老歡度佳節。

北港鎮公所11日舉辦「中秋送愛心，訪視獨居老人」關懷活動，由鎮長蕭永義領軍，帶著鎮公所各課室人員，逐一探訪鎮內34名獨居老人，除了贈送禮品，也關心他們的生活起居與日常需求，讓老人家備感溫馨。

蕭永義表示，今年的禮品除了公所準備的月餅禮盒，還有弘陽食品提供的素食禮盒、雲林縣復健青年協進會禮盒、安泰老人長期照護中心拐杖與雨傘、大芳醬油醬油禮盒，以及北港農工自製的養生小麥月餅，非常多樣化。

82歲蘇姓獨居阿公說，得知鎮公所要來訪視他，一大早就在家裡等候，沒想到除了鎮長親自來看他，還有北農學生、照護中心人員與他閒話家常，並送來各種生活物資，學生們還自製月餅禮盒，非常用心。

北農學生說，畜產保健科今年製作的中秋月餅有鳳梨酥、蛋黃酥、小月餅，與往年不同的是月餅餅皮加入了有機小麥，小麥是他們在學校種植的，無化肥與農藥，吃起來不僅爽口，更兼顧養生與健康。

北農學務處指出，學生除了知識與專業能力的養成，也需融入社區才能擴展多元視野，透過製作月餅分享愛心關懷社區，是非常好的生活品格教育。

(中時 )