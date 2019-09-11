台中東南扶輪社11日舉辨喜樂保育院喜樂愛心水餃傳愛活動，一包水餃，一份希望，用購買串起身心障礙者幸福工作機會。（盧金足攝）

台中東南扶輪社11日舉辨喜樂保育院喜樂愛心水餃傳愛活動，邀請社友一起團購喜樂水餃，喚起更多的人加入愛的行列，一包水餃，一份希望，用購買串起身心障礙者幸福工作機會，以愛心彰顯美善的力量，成為喜樂保育院最有力後盾。

持續關懷基督教瑪喜樂社會福利基金會的台中東南扶輪社，昨日在中秋節前夕，邀請喜樂保育院內身障者到大台中牛排館大啖烤肉自助式美食外，捐贈10萬元關懷金；喜樂保育院安排5名身障夥伴，擔任喜樂水餃幸福味傳愛走秀，歡樂音樂助陣，展現充滿自信的喜樂餃。

行醫又行善的台中東南扶輪社社長楊朝弘說，東南扶輪社年度口號「愛心做公益，歡樂滿東南」，1979年起關懷喜樂迄今未曾間斷，無論是經費補助、設施設備提供、喜樂憨兒產品行銷等，台中東南扶輪社不缺席，今年楊朝弘加碼舉辨喜樂愛心水餃傳愛活動，邀請社友團購喜樂水餃。

楊朝弘說，東南扶輪社與喜樂40年的情誼，難能可貴的，力挺喜樂保育院服務身障者用心與努力，讓每一個生命都活出生命中的價值。

喜樂保育院院長林玉嫦表示，台中東南扶輪社長期以來陪伴喜樂成長，從早期小兒麻痺兒童服務至轉型收容智能、多重障礙者的服務，由50多名個案至200多名住宿服務案量，在喜樂歷史軌跡中，台中東南扶輪社一直都在。

(中時 )