北港鎮公所搶救生態池，邀民眾中秋賞月。（張朝欣攝）

北港鎮「水道頭文化園區」2個生態池環境優美生態豐富，日前卻因池底破損漏水變成泥地，經鎮公所進行暫時性整修重新注水，已恢復美麗風貌，11日鎮公所邀請大家中秋節連假前往園區休閒賞月，同時關心生態場域。

「水道頭文化園區」前身為北港第1自來水廠，保有日治時代10角水塔與清水磚機房，周邊環境優美，其中由水廠氣曝沈澱池改建而成的2個生態池最受歡迎，日前卻變成一片泥地，引發社區民眾關注。

北港鎮長蕭永義表示，生態池疑因地震造成池底破損，今年5月起池水不斷流失，1個月水費高達6萬元，因此只能暫停供水，等待維修後再重新注水，不過民眾反映每年中秋節有許多人來園區休閒，希望盡早供水恢復生態池原貌。

鎮公所因此先進行暫時性的池底整修，再透過周邊管線引入地下水，經過觀察池水流失情況已有所減緩，只要每天注入少量地下水即可維持生態池的優美景觀與生態系統。

蕭永義說，鎮公所特別趕在中秋節前恢復生態池風貌，就是希望提供民眾1處良好的賞月環境，但長久之計仍需進行完整的池底修復工作，因此將在中秋節過後請縣政府編列經費修復。

縣府指出，「水道頭文化園區」由縣府交給北港鎮公所代為管理，每年撥發10萬元做為生態池水費，為了解決漏水問題，將請專業人員進行補修，提供民眾1處優質的生態休憩場域。

(中時 )