蘭花、梅花、觀音蓮、風信子、杜鵑花、菅芒花、鳶尾花、木棉花、油桐花……等等，您喜歡哪一種花？國立傳統藝術中心所屬臺灣國樂團中秋獻禮《花漾寶島》音樂會，9月13日晚上7時30分在臺北國家音樂廳精粹登場。

寶島臺灣氣候宜人，花漾四季，臺灣國樂團攜手詩人路寒袖、指揮家張佳韻、女高音蔣啟真以及菁英樂手林明慧(揚琴)、葉維仁(胡琴)、施美鈺(竹笛)，5首以花為題的全新委託創作，詠頌斯土斯民。

這些花分別在不同的時節陸續盛開，有些代表季節時序、有些代表民族精神、有些代表思念濃情…。臺灣國樂團中秋獻禮《花漾寶島》音樂會邀請作曲家採擷臺灣的特色花卉，分別以歌謠唱奏以及器樂的合奏、重奏、協奏的方式，傳遞特色花卉的獨特花語與個性，以「花漾寶島」為題，用豐富多樣的音樂形式訴說臺灣最美的故事。

應邀擔任客席指揮的張佳韻教授流露堅毅的眼神表示：「每一種花之間，沒有好壞高下之別，各自代表獨立的個體，雖然花本身不會爭奇鬥艷，但我們可以努力透過音樂，讓觀眾感受與體會每一種花可以傳達的各種可能意象。」在中秋月夜與觀眾樂友一起聆賞國樂世界裡的繁花盛會。

資深作曲家盧亮輝接受臺灣國樂團委託，以鄧雨賢作曲、暗喻當時婦女命薄無依、喟嘆心聲的「菅芒花」為素材，從變奏發展而成的引子，描繪秋天的景象，「菅芒花」的主題旋律經過不斷的發展、變奏和轉調，時而歡愉、時而憂鬱、時而孤寂又時而哀傷的情緒，盧亮輝新作《菅芒花幻想曲》呈現出對「菅芒花」的愛護和欣賞，最終樂段以讚美的情懷結束全曲。

臺灣國樂團「花漾寶島」以花為題的全新委託創作，詠頌斯土斯民。（讀者提供/吳家詮傳真）

青年作曲家王乙聿的《繁花》組曲，以五片花瓣做為整體音樂的設計概念，分為五個篇章，選取蒲公英、風信子、觀音蓮、扶桑花、鳶尾花的花態嬌容，緩緩地訴說著繁花似錦、若水年華，如奼紫嫣紅開遍。透過樂音，道出花兒容妝後的優雅姿態，透過花語，意喻浮生似夢的人生百態。王乙聿感性與理性兼具的表示：「繁花可以是現實生活的花，也可以是心裡想像的花，藉花隱喻人生，不必太過感嘆與執著，就如曇花一現的剎那綻放，應該達觀以對。」

鬼才音樂創作人李哲藝取材民歌時期的名曲《木棉道》，完成委託創作《木棉花開》，在樂曲形式上更是難得一見的竹笛、二胡及揚琴協奏曲，三件樂器的獨奏及相互的競奏與合奏設計鋪陳，在音樂風格上運用了比較活潑的節奏形式，而由臺灣國樂團的菁英林明慧(揚琴)、葉維仁(胡琴)、施美鈺(竹笛)連袂出擊，必定精彩陳現獨奏樂器的技巧性與藝術性，也將再次吸引樂友們引頸聆賞。

知名詩人路寒袖的臺語歌詩典雅優美，蘊含深刻的情感，建構了獨有的臺語雅歌的印象。《花漾寶島》音樂會以路寒袖的詩作《臺灣花》為詞，由作曲家王乙聿全新創作，並邀請以聲線明亮、自信花腔稱譽樂壇的女高音蔣啟真擔綱世界首演。詩人路寒袖的詩作入樂，鋪陳「臺灣花，世界媠，一蕊一蕊相爭開」的花漾綺想世界，展現「詩歌合一」的音樂藝術的內蘊功力。

壓軸曲目演出青年作曲家李佳盈的新作《花漾寶島》，花漾寶島可意指在臺灣土地上綻放的各類花種，也可以是創作者藉花隱喻，譜寫出具有時代背景及歷史意義的歌謠詩詞。李佳盈自稱：「在創作素材的選擇上，便以在臺灣民間流傳，分別來自各族群跟花相關的歌曲，呼應花漾寶島的創作理念。」例如選取魯凱族古調《百合花的禮讚》、女子抒懷的閩南語歌曲《六月茉莉》與《雨夜花》、經典的客家男女對唱《桃花開》、六、七零年代紅極一時的《夜來香》等等，透過不同配器及和聲，豐富多變的風格，象徵寶島文化的多元與富饒。

臺灣國樂團中秋獻禮《花漾寶島》音樂會，9月13日19：30在臺北國家音樂廳精粹登場，邀請您聆聽一年四季繁花盛開的寶島臺灣絕美勝景。購票請上兩廳院售票系統https://reurl.cc/3e80l，或洽詢臺灣國樂團傅小姐02-88669791。

臺灣國樂團「花漾寶島」樂動中秋（讀者提供）

(中時電子報)