9月13日是中秋節，但今年大陸各地天氣不太穩定，東南有颱風，華北一帶出現明顯的降雨，南方降雨的核心則仍集中在四川盆地，因此，民眾非常關心能不能看到中秋月圓。大陸中國天氣網推出賞月預報地圖，並附上夜遊攻略。

中國天氣網官方微博透露，今年月亮最圓的時候是在9月14日12點33分，但對普通人肉眼觀測來說，並無太大差別。而中秋連假（13日至15日）期間，大陸大部地區天氣晴朗，西北地方東部、四川、東北和華北部分地區或有降雨出現。新疆、內蒙古、河南、湖北、湖南、安徽、江蘇、浙江等地，天空晴朗，連假3天裡，只要抬頭，就可看見皓月當空的美景。

黑龍江、吉林、遼寧、四川、陝西、西藏等地則天公不作美，陰雨綿綿，無緣觀賞中秋明月。

北京、天津、河北、山西、山東、雲南、廣東大部天空雲量較多，月色朦朧，可欣賞彩雲追月的景象。

到了周六、周日，東北地區將陸續由「圓月難見」轉為「彩雲追月」；四川、陝西南部等地則是整個假期都難見圓月。

中國天氣網聯合攜程發布的《2019年中秋節出行和賞月報告》顯示，杭州西湖、黃山宏村、盧溝橋、南京秦淮河、廬山、開封清明上河園、武漢黃鶴樓、廈門鼓浪嶼、鳳凰古城、敦煌月牙泉將是今年中秋出遊的十大熱門景區。

首席氣象分析師胡嘯表示，中秋夜在鳳凰古城、黃鶴樓、南京秦淮河、敦煌月牙泉都可以欣賞到皓月當空的美景。而這幾個最佳賞月地中，南京秦淮河最早可以賞月，9月13日晚上6點3分當地月起，隨後是黃鶴樓（6點20分）、鳳凰古城（18點36分）也將陸續看到圓月，最晚的是敦煌月牙泉，需等到晚間7點51分，月亮才會慢慢升起。

(旺報 )