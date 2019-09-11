威力彩上個月連46槓，頭獎20.47億元獎落台南市「成功領彩券行」；台彩總經理蔡國基今透露，這名幸運兒上周來領彩金，是台南當地的自營商、年約50多歲，開獎當期只花700元買威力彩，沒想到其中一注電腦選號，讓他爽領逾20億元頭獎彩金。

20億元獎金羨煞所有上班族，蔡國基透露，這名中獎人十分低調，不僅對自我資訊十分保護，這麼大筆資金如何運用，也還在思考當中，目前確定的資金運用是包66萬元紅包給投注站。

這名中獎人領獎時向台彩低調表示，開獎當天是在家裡用手機上網，突然看到熟悉的號碼，興奮得大叫，因為「不敢相信！」他還怕眼花看錯號碼，請子女幫忙再對一次。

蔡國基形容，這名中獎人的外觀是眼睛大、雙眼皮，鼻子挺、嘴巴大、耳垂明顯、眉毛濃；該中獎人透露，他平常一周買兩次彩券，最常買的是大樂透與威力彩。

另外，7月12日高雄市也開出大樂透頭獎4.06億元，獎落大社區的「吉興彩券行」，台彩也同時分享這名幸運兒的中獎故事。

蔡國基表示，這名中獎人是年約30多歲未婚男性，最有趣的是，當天他因為重感冒、說不出話，前往彩券行買大樂透彩券時，其實只想買1注、50元的彩券，手勢比了1，店員卻會錯意打成100元(2注)，這名幸運男「陰錯陽差」竟然中了4.06億元頭獎；蔡國基表示「財神爺送大獎，誰也擋不住」。

這名未婚男性其實很有愛心，可能因為還有助學貸款的同理心，買彩券專挑業績不好、小店家購買，因為他認同彩券公益性質，到小店購買才能幫助弱勢，得知中獎後，還捐出2500萬元的彩金做公益；中獎後他最想送給彩迷的一句話是「相信自己」。

(中時 )