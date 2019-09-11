彰化鐵路醫院前身為高賓閣，從殘破到新生，矗立在陳稜路讓人驚豔，上個月完成驗收，21日全國古蹟日，文化局舉辦竣工慶賀典禮。（吳敏菁攝）

彰化鐵路醫院2樓立面連續排列的窗戶，類似西洋古典樣式，形成井然有序裝飾節奏。（文化局提供／吳敏菁傳真）

2樓立面連續排列的窗戶，類似西洋古典樣式，形成井然有序裝飾節奏。（文化局提供／吳敏菁傳真）

坐落在彰化市知名小吃街陳稜路上彰化鐵路醫院在殘破中重生了，從怪手下搶救到列入古蹟、修復超過10年，上月完成驗收，21日全國古蹟日，文化局舉辦竣工慶典後，將正式由鐵路職工委員會接手，但今年辦理上網招商，最低月租金15萬元，已經4度流標。

彰化鐵路醫院的前身是高賓閣，曾是文人聚會的餐飲場所，二次戰後，轉身作為醫院、警察宿舍，後期還租借給婚紗公司，歷經轉折，還差點被剷平作為停車場，在各界奔走下被搶救了下來，修復完工後，讓不少外遊客驚豔，「好美的建築啊！」來小吃之餘，對彰化城的歷史身世多了探訪的興趣。

文化局長張雀芬表示，彰化鐵路醫院幾何造型山牆，屬現代主義建築，2樓立面連續排列的窗戶，類似西洋古典樣式，形成井然有序裝飾節奏。偶爾穿插原型窗，增加立面活潑性，修復共投入4836萬元，上個月完成各項驗收，即將舉辦竣工定慶典。

鐵路職工會總務組長江權佑表示，為接軌活化再利用，今年起陸續上網招標，4度流標，附近沒停車場、空間隔間多，要投入人力也多，古蹟不能使用明火，加上地域性經濟規模等考量，都是造成卻步的原因。

文化局建議調降租金，早日活化，職工會表示，租金調整會納入考量，並積極拜訪彰化廠商，同時已有多家媒體公司接洽短期租用。彰化人企盼這棟被寄予厚望的建築，不要再深鎖了，活出典範，成為彰化新地標。

(中時 )